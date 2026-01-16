Размер шрифта
Сооснователь Oracle переименовал яхту из-за неоднозначного названия

Миллиардер Эллисон поменял имя яхты Izanami из-за ее зеркального названия
Steve Walker/Oracle Corporate Communications

Сооснователь Oracle Ларри Эллисон переименовал свою яхту Izanami, когда узнал, что при зеркальном прочтении, ее название имеет экстремистское значение. Об этом написала газета New York Post (NYP).

Как отмечается в статье, миллиардер дал название 58-метровой яхте Izanami в честь японской богини сотворения в синтоизме. Но вскоре заметил, что в зеркальном отражении ее имя звучит как I'm a Nazi — «я нацист». Узнав это, бизнесмен срочно переименовал судно в Ronin и продал венесуэльскому банкиру Виктору Варгасу. Потом эту яхту купил итальянский бизнесмен Алессандро Дель Боно.

До этого сообщалось, что Эллисон стал одним из лидеров рейтинга среди руководителей крупнейших технологических компаний США за 2025 год на фоне стремительного роста интереса инвесторов к технологиям искусственного интеллекта. Он занял четвертую строчку, а на первой оказался Илон Маск, чье состояние достигло $645 млрд.

Ранее власти США выставили на аукцион яхту Сулеймана Керимова.

