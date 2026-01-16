Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил «серьезный пакет» ракет к системам противовоздушной обороны (ПВО). Его слова приводит агентство УНИАН.

«До сегодняшнего утра у нас было несколько систем без ракет, на сегодня я могу сказать откровенно, потому что сегодня уже есть ракеты», — сказал он.

Зеленский отметил, что «выбивает каждый пакет» из стран Европы и Америки.

«Сегоднямы получили серьезный пакет, сейчас это на Украине. Это удается такими силами, выбивать пакеты, когда ты понимаешь, сколько на складах в странах, что оно лежит», — отметил украинский лидер.

11 января Зеленский обратился к европейским странам с настоятельной просьбой предоставить Киеву резервные ракеты для систем противовоздушной обороны.

Российская Федерация неоднократно заявляла, что поставки оружия Украине лишь препятствуют мирному урегулированию конфликта, фактически вовлекая страны НАТО в противостояние и представляя собой «игру с огнем». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, перевозящие вооружение для Украины, станут законной целью для российских вооруженных сил. В Кремле также отмечали, что наращивание поставок оружия Украине со стороны западных стран не способствует переговорному процессу и неминуемо приведет к негативным последствиям.

Ранее Зеленский разрешил Европе вести переговоры с Россией.