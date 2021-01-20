Путин поздравил жителей Дагестана со 100-летием республики

Бернст Ю.

Российский президент Владимир Путин поздравил жителей Дагестана со 100-летним юбилеем со дня образования республики. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Дагестан был домом для многих народов, представителей разных культур. Их богатейшее историческое наследие, обычаи гостеприимства и добрососедства, любовь к созидательному труду, бережное отношение к семье, к старшим передаются из поколения в поколение», — сказано в телеграмме.

Президент РФ напомнил, что среди уроженцев Дагестана — выдающиеся ученые, спортсмены, государственные деятели, и «мужественные воины».

Лучшие качества дагестанцев, их доблесть и стойкость ярко проявились в ходе борьбы с международным терроризмом, подчеркнул Путин.

Он пожелал жителям республики успехов, процветания и реализации намеченных планов.