В России выявлено еще свыше 21,1 тыс. случаев заражения COVID-19

В России положительный результат анализов на коронавирус получили еще 21 152 человека, передает оперштаб.

Общее число выявленных случаев за время пандемии выросло до 3 633 952.

При этом число летальных исходов выросло на 597 смертей до 67 220.

Лидерами по числу выявленных случаев заболевания стали Санкт-Петербург — +3 347 пациентов, а также Москва — +2 452 пациента.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 96,6 млн заболевших, свыше 69,2 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,6 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

