В Венгрии заявили о подготовке ЕС к затяжному конфликту на Украине

Сийярто: страны ЕС хотят как можно быстрее отправить свои войска на Украину
Григорий Сысоев/РИА Новости

Страны Европейского союза (ЕС) занимаются подготовкой к затяжному конфликту на территории Украины. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС, трансляцию вел телеканал М1.

«Ситуация такова, что из сегодняшней встречи можно выяснить четыре разных факта. Во-первых, европейцы готовятся к затяжной войне. Во-вторых, они хотят как можно скорее отправить войска на Украину», — сказал глава ведомства.

Сийярто добавил, что также в ЕС планируют отправить Украине еще больше денег, чем республике выделили до сих пор. При этом, по его словам, о вступлении страны в объединение страны-члены говорят «как о непреодолимом и понятном факте».

Накануне министр обороны Великобритании Джон Хили пообещал стать первым главой военного ведомства, который направит британские войска на Украину после заключения мирного соглашения. Лондон уже обсуждает создание «коалиции желающих» для размещения международных сил и готовит 200 миллионов фунтов стерлингов на оснащение армии. Какую роль Британия отводит себе в послевоенной Украине и как на это могут отреагировать в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белоруссии назвали сумасшествием заявления Британии о войсках на Украине.
 
