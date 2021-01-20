В Москве в среду ожидается до -10°С и гололедица
Антон Демидов
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В Москве в среду, 19 января, синоптики пообещали до -10°С. В столице будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, местами ожидается гололедица, сообщает Гидрометцентр.
По данным специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в районе -10...-8°С. Ожидается западный ветер со скоростью 3-8 м/c.
Вечером столбики термометров будут показывать -17...-15°С. Ветер подует юго-западный, 3-8 м/c.
Атмосферное давление днем и ночью составит 750 мм рт. ст.
Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.
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