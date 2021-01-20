В Москве в среду ожидается до -10°С и гололедица

В Москве в среду, 19 января, синоптики пообещали до -10°С. В столице будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, местами ожидается гололедица, сообщает Гидрометцентр.

По данным специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в районе -10...-8°С. Ожидается западный ветер со скоростью 3-8 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать -17...-15°С. Ветер подует юго-западный, 3-8 м/c.

Атмосферное давление днем и ночью составит 750 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.