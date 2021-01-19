Глава Минздрава Украины отверг закупку российской вакцины от коронавируса

Глава Минздрава Украины Максим Степанов в беседе с изданием «Страна.ua» заявил, что российская вакцина от коронавируса никогда не появится на украинском рынке.

«Нет. Ни при каких [обстоятельствах]. Есть у меня такое предчувствие», — сказал министр, отвечая на вопрос, будет ли «Спутник V» в перечне вакцин, которые постепенно появятся на украинском рынке.

Ранее сообщалось, что разработчик украинской вакцины от коронавируса привился американской Moderna.