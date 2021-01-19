Российские туроператоры отменяют поездки в Турцию из-за коронавируса

Российские туроператоры отменяют поездки в Анталью и на турецкие горнолыжные курорты из-за ограничений по коронавирусу. Об этом сообщает портал «Турпром» со ссылкой на экспертов российской туристической розницы.

Как отмечает издание, причиной массовых отмен туров стали меры по противодействию пандемии, в частности закрытие спа-центров, прогреваемых бассейнов и подъемников на горнолыжных курортах.

Эти ограничения «практически полностью обвалили спрос на курортный отдых в Турции». По данным портала, об отмене рейсов на фоне низкого спроса заявила компания Anex Tour.

«Программы в Анталию свернуты практически у всех туроператоров. Самая главная причина – то, что Турция сейчас не ждет иностранных туристов в принципе, не только россиян», — пояснил Алексан Мкртчян, гендиректор сети турагентств «Розовый Слон».

При этом экскурсионные программы в Стамбул, Каппадокию, а также Измир по-прежнему остаются открытыми.

По последним данным, в Турции зарегистрировано 2,39 млн случаев COVID-19, выздоровели 2,27 млн человек, умерли 24 161.