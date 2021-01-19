Члены ОНК навестили Навального в СИЗО

Члены Общественной наблюдательной комиссии навестили Алексея Навального в СИЗО. Об этом сообщается на сайте Российского агентства правовой и судебной информации.

Они отметили, что у Навального отсутствуют жалобы на моральное или физическое давление.

«Принял водные процедуры, был обеспечен постельными принадлежностями, бельем, необходимой посудой. Также был выдан ему гигиенический набор, все, что положено», — сказал представитель ОНК Георгий Волков.

Он также добавили, что Навальный был размещен в трехместной камере, в которой находится один. Представитель ОНК также уточнил, что он должен пройти карантинные мероприятия, поскольку недавно вернулся из-за границы.

Кроме того, по его словам, Навальный заявил, что рад оказаться в России, а также выразил благодарность членам ОНК за поддержку и передал через них родственникам список необходимых вещей.

20 августа 2020 года самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске из-за его плохого самочувствия. Навального доставили в больницу в Омске, а позднее перевезли в Германию для лечения. В конце сентября Навальный выписался из больницы и проходил курс реабилитации в ФРГ.

17 января он был задержан в московском аэропорту Шереметьево. На следующий день Навальный был арестован на 30 суток.

Как сообщалось, 29 декабря 2020 года московское управление Федеральной службы исполнения наказаний объявило Навального в федеральный розыск. В ведомстве пояснили, что он не отмечался по делу «Ив Роше», по которому получил условный срок. При этом ФСИН со ссылкой на публикацию в журнале The Lancet заявляет, что Навальный был выписан из немецкой клиники 20 сентября 2020 года, а уведомление о прохождении амбулаторного лечения направил в ведомство только через месяц, тем самым нарушив закон.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ФСИН разъяснила задержание Навального

— МВД объяснило выездной формат заседания суда по Навальному

— Генпрокуратура РФ: ФРГ скрывает обстоятельства инцидента с Навальным