Жителей Центральной России предупредили об обильных снегопадах
Жителей Центрального федерального округа предупредили об обильных снегопадах и гололеде в ближайшие выходные. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
Там отметили, что в Центральной России 23 и 24 января возрастают риски нарушения систем жизнеобеспечения населения.
Ученые института рекомендовали территориальным подразделениям Росгидромета оперативно довести информацию о прогнозируемых опасных погодных явлениях до заинтересованных органов управления.
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