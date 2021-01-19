Жителей Центральной России предупредили об обильных снегопадах

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Снегопад в Мадриде, 8 января 2021 года Снегопад в Мадриде, 8 января 2021 года
Снегопад в Мадриде, 8 января 2021 года
Juan Medina/Reuters

Жителей Центрального федерального округа предупредили об обильных снегопадах и гололеде в ближайшие выходные. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Там отметили, что в Центральной России 23 и 24 января возрастают риски нарушения систем жизнеобеспечения населения.

Ученые института рекомендовали территориальным подразделениям Росгидромета оперативно довести информацию о прогнозируемых опасных погодных явлениях до заинтересованных органов управления.

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