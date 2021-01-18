В ВОЗ рассказали, как долго больной COVID-19 остается заразным

Человек может оставаться заразным 8-9 дней после появления симптомов COVID-19. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиту Вуйнович.

«Чтобы быть заразным, надо распространять живой вирус. Согласно предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только в течение 8-9 дней после появления симптомов, хотя этот инфекционный период может быть дольше у пациентов, которые тяжело больны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВОЗ рекомендует 14-дневный карантин для всех, имел контакт с больными COVID-19.

По данным ВОЗ, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 93,19 млн, увеличившись за последние сутки более чем на 683 тыс., количество летальных исходов возросло почти на 12,9 тыс., превысив 2,01 млн.

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