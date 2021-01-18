Южная Корея может начать использование собственного препарата от COVID-19

В Южной Корее с начала февраля могут начать использовать собственный препарат Regdanvimab для лечения COVID-19. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на премьер-министра страны Чон Се Гюна.

По его словам, в стране сформирована группа экспертов, которая займется оценкой безопасности и эффективности препарата.

«В случае, если все будет в порядке, использование препарата можно будет начать уже в первых числах февраля», — сообщил Чон Се Гюн.

Ранее компания Celltrion сообщила, что провела испытание препарата Regdanvimab на 327 пациентах для оценки его эффективности и безопасности. Препарат позволил на 54% сократить количество «тяжелых» пациентов с COVID-19, требующих стационарного лечения.

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