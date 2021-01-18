В США ожидают до полумиллиона смертей, связанных с COVID-19

В США к середине февраля число жертв COVID-19 достигнет 500 тыс. Об этом заявил директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски, передает «Интерфакс».

«К середине февраля мы ожидаем полмиллиона смертей в этой стране», — говорится в сообщении.

Валенски добавила, что США еще не видели «последствий того, что произошло из-за праздничных поездок», которые, по ее мнению, приведут к «высокому уровню госпитализаций и смертей».

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