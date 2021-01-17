Доктор Мясников предупредил о неизлечимых случаях облысения

Андрогенетическая предрасположенность к истончению и выпадению волос в определенных зонах неизлечима, так как это заболевание обусловлено генетически и гормонально, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Единственным способом скорректировать облысение в этом случае является пересадка волос, рассказал эксперт. Он добавил, что парики и окрашивание головы не помогут скрыть последствия заболевания.

По словам Мясникова, лечению поддается диффузное выпадение волос, которое развивается на фоне стресса, дефицита железа или болезни щитовидной железы. Кроме того, вылечить можно и провоцирующие облысение грибковые инфекции.

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