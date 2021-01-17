Синоптики прогнозируют «нервную» погоду в европейской части России
Семён Сонный
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Жителей европейской части России в ближайшую неделю ожидает «нервная» погода, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщает ТАСС.
«Нервозность [погоды] будет проявляться в резких переменах: от сильнейших заморозков за весь зимний сезон в начале недели до оттепели во второй половине недели», – пояснил синоптик.
Вильфанд отметил, что в первой половине недели на данной территории будут фиксироваться аномальные морозы до -30°C, а в конце недели уже потеплеет до +4°C.
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