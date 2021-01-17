Американки знакомились в сети со штурмовавшими Капитолий и сдавали их ФБР

Американки придумали схему по поиску штурмовавших Капитолий в Вашингтоне 6 января. Женщины использовали приложение для знакомств Bumble, где искали участников события, расспрашивали об их роли в захвате Капитолия и сдавали нарушителей закона ФБР. Об этом пишет Law and Crime.

Одна из пользовательниц приложения написала в Twitter, что знает девушку, которая изменила свои политические предпочтения в Bumble на «консервативные» и получила фотографии и видео бунтовщиков внутри Капитолия. После этого она передала эти данные в ФБР для помощи в поиске злоумышленников, участвующих в беспорядках.

Усилия американки заметил ветеран Национальной службы Центрального разведывательного управления США Джон Сифнер.

«Хорошо сработано», — написал он под твитом.

Вскоре твиты об усилиях женщин в киберразведке стали вирусным. Затем приложение Bumble выпустило заявление, что разработчики «приняли меры в отношении аккаунтов, разместивших запрещенный контент и нарушивших пользовательские соглашения». Также приложение убрало фильтр о политических взглядах, чтобы предотвратить его «неправильное использование».

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. В Вашингтоне ввели комендантский час. Палата представителей Конгресса США вынесла Трампу импичмент по обвинении в подстрекательстве к мятежу.

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