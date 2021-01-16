В Ленобласти из горящего дома выводят людей

В Ленобласти загорелся жилой дом, из него выводят людей. Об этом пишет РЕН.

Пожар произошел в квартире в жилом доме СНТ «Черная речка». Из здания эвакуировали 25 человек, из горящей квартиры — трех человек, в том числе ребенка.

Причина пожара не уточняется. О пострадавших также не сообщалось.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Четыре человека стали жертвами пожара в жилом доме в Твери

— Житель Москвы сжег своего знакомого в квартире

— Выросло число жертв пожара в Махачкале