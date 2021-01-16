В Ленобласти из горящего дома выводят людей
Карина Казанцева
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В Ленобласти загорелся жилой дом, из него выводят людей. Об этом пишет РЕН.
Пожар произошел в квартире в жилом доме СНТ «Черная речка». Из здания эвакуировали 25 человек, из горящей квартиры — трех человек, в том числе ребенка.
Причина пожара не уточняется. О пострадавших также не сообщалось.
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