Патриарх Кирилл подарил столичным больницам тонну апельсинов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подарил столичным больницам и социальным учреждениям тонну апельсинов, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу синодального отдела Московского патриархата по благотворительности.

«Предстоятель Коптской церкви святейший патриарх Тавадрос II прислал в подарок к Рождеству святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу тысячу килограммов апельсинов, выращенных в египетских монастырях», — говорится в сообщении.

Патриарх Кирилл передал апельсины больным детям, одиноким пожилым, тяжелобольным и бездомным людям.

Фрукты получили Научно-практический центр детской психоневрологии, Детская городская клиническая больница святого Владимира, Морозовская детская больница, Первая Градская больница имени Н.И. Пирогова, больница святителя Алексия. Также апельсины получили подопечные Свято-Спиридоньевской богадельни и бездомные в «Ангаре спасения» православной службы «Милосердие».

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