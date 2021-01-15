В Бразилии выявили повторное заражение новым штаммом COVID-19
Власти бразильского штата Амазонас подтвердили, что был выявлен повторный случай заражения новым характерным для этого региона штамм коронавируса. Об этом сообщает сайт Минздрава Бразилии.
В ведомстве сообщили, что COVID-19 у женщины впервые был диагностирован 24 марта 2020 года, а 30 декабря ПЦР-тест показал второй положительный результат.
«Проведенный анализ показал набор мутаций, совместимый с вариантом вируса SARS-CoV-2, недавно идентифицированным министерством здравоохранения Японии, но происходящим из Амазонаса», — указано в сообщении.
В штате Баия расследуют второй возможный случай повторного заражения коронавирусной инфекцией. Речь идет о «южноафриканском» штамме, но окончательных результатов тестов пока нет, добавили в министерстве.
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