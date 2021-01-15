Мурашко опроверг слова Гинцбурга про отказ от масок после прививки

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко настаивает на необходимости носить маски и тем, кто сделал прививку от коронавируса.

По его словам, необходимость в ношении масок присутствует «вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета».

Ранее подобную опцию — отказ от ношения масок для тех, кто сделал прививку от COVID-19 — допустил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА «Новости».

При этом сам Гинцбург назвал эту свою мысль «крамольной».