Эрдоган получил первую дозу вакцины от COVID-19
Максимс Краюшкинс
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Президент Турции Тайип Эрдоган получил первую дозу вакцины от COVID-19 в городской больнице Анкары. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно сообщению, президенту ввели первую дозу вакцины CoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech.
Ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа первым в стране получил вакцину от коронавирусной инфекции CoronaVac.
В Турции коронавирусом заразились 2 355 839, выздоровели 2 227 927, скончались 23 325 человек.
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