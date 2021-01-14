Власти Москвы примут решение по ограничению мер в городе в течение полутора недель

Окончательное решение по введению или ослаблению ограничительных мер в Москве из-за распространения коронавируса примут через одну-полторы недели. Об этом заявил мэр Сергей Собянин.

«Произошло небольшое снижение, но не радикальное. Поэтому мы, конечно, будем смотреть, что будет происходить в ближайшую неделю-полторы», — заявил он в интервью телеканалу «Россия-24».

Как отметил Собянин, за это время удастся понять, стала ли стабильной ситуация с инфекцией в городе или же это промежуточный период, который даст дальнейший всплеск заболеваний.

«Дождемся следующей недели, там уже с открытыми глазами примем другие решения: либо ослабим ряд других ограничений, либо продлим», — добавил Собянин.

Утром 14 января был опубликован указ Собянина, в котором говорилось, что Москва продлила на неделю все действующие ограничения по коронавирусу за исключением дистанционного обучения школьников.

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