Аксенов предложил ЕСПЧ заняться нарушением прав крымчан Украиной

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что обвинения Киева в ЕСПЧ по событиями на полуострове в 2014 году являются неправдой и кляузой, а суду следует заняться реальными фактами нарушения прав крымчан с украинской стороны. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ранее ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Киева против Москвы из-за вхождения Крыма в состав России и продолжит ее рассмотрение, однако не стал рассматривать вопрос, было ли присоединение Крыма к РФ законным с точки зрения международного права. В Минюсте РФ заявили, что ЕСПЧ счел недоказанными ряд обвинений Украины против России по событиям в Крыму, в том числе в убийствах мирных граждан, а также задержаниях журналистов.

«С одной стороны, это, конечно, «щелчок по носу» международным кляузникам, врунам и провокаторам. С другой стороны, мы знаем по опыту, что решения ЕСПЧ в отношении России часто грешат предвзятостью и откровенной политизацией», — высказался Аксенов.

По мнению главы региона, при желании представители суда могли изучить реальное положение дел, посетив Крым. «И уже давно отреагировали бы на реальные нарушения прав крымчан, причинами которых являются варварские, с признаками геноцида блокады со стороны Украины и противоречащие европейским принципам западные санкции», — добавил он.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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