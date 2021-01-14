Привитые от COVID-19 жители Сахалина смогут носить бейджи вместо масок

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Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко заявил, что прошедшие вакцинацию от коронавируса жители региона смогут не носить медицинские маски. Об этом он написал в своем Telegram.

Вместо средств индивидуальной защиты привитые граждане будут обязаны иметь при себе специальные бейджики. Документы будут выдавать после прохождения процедуры.

«По этому поводу будет сделано специальное объявление Роспотребнадзора», — заключил Лимаренко.

Кроме того, в регионе появятся целые «зеленые зоны», которые объявят эпидемиологически безопасными. Такими будут считаться организации и учреждения, которые полностью привьют от COVID-19.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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