Врачи рассказали, кому опасно окунаться в купель на Крещение

Врачи-терапевты рассказали, кому противопоказано окунаться в купель на Крещение. Об этом сообщает ТАСС.

По словам гендиректора Медицинского центра иммунокоррекции им. Ходановой, врача-терапевта Людмилы Лапы, купание категорически противопоказано людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе у кого проходимость сосудов меньше 20%. Кроме того, не стоит окунаться в холодную воду при простуде.

Также стоит воздержаться от купания людям с хроническими заболеваниями. Как отмечает главврач центра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков, в купели могут произойти резкие спазмы сосудов, которые грозят головокружением, резкими прыжками давления. Специалист советует не ходить на купель одному, особенно пожилым россиянам. Также стоит выбирать централизованные места, так как там дежурит скорая помощь.

Во время купания главное избегать переохлаждения. При выходе из воды необходимо растереться, быстро надеть теплую одежду и выпить горячий чай.

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