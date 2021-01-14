Протестующие в Брюсселе сожгли полицейский участок после смерти чернокожего

В Брюсселе прошла демонстрация из-за смерти чернокожего мужчины, который скончался 9 января после задержания, пишет местное издание BX1.

Сообщается, что группа протестующих подожгла здание полицейского участка на севере бельгийской столицы. Именно там находился умерший мужчина. Кроме того, участники акции протеста повредили служебные машины.

Как отмечается, демонстрация сначала началась мирно. Всего в ней участвовало примерно 400 человек.

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