Названа причина задымления в коронавирусном госпитале в Омске

Причиной задымления в больнице для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Омске стало короткое замыкание в холодильнике, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам источника, площадь возгорания составила 10 кв. м. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что пациентов и персонал коронавирусного госпиталя в Омске эвакуировали из-за задымления в одном из корпусов, где расположена «красная зона».

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