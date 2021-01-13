Мурашко: в РФ высокий спрос на вакцинацию от COVID-19 со стороны пожилых людей
Высокий спрос на вакцинацию от коронавирусной инфекции в России отмечается со стороны пожилых граждан. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает РИА «Новости».
Он напомнил, что в конце декабря 2020 года по завершении клинических испытаний было разрешено прививать людей старше 60 лет.
«Уже сегодня мы отмечаем высокий запрос на вакцинацию с их стороны», — сказал министр.
Мурашко отметил, что именно лицам старше 60 лет, а также пациентам, страдающим сахарным диабетом и ожирением, особенно важно вакцинироваться в связи с более высоким риском тяжелого течения COVID-19.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.
В мире с начала пандемии зарегистрировано 92 млн заболевших, 65 млн выздоровели, больше 1,9 млн человек скончались. В России выявили уже 3,4 млн человек с COVID-19.
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