В Кургане молодой человек сорвался с башенного крана, пытаясь сделать фото
Катерина Медведева
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В Кургане молодой человек упал с башенного крана на уровне 18-го этажа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
Инцидент произошел рано утром 13 января в 5-м микрорайоне. Пострадавшего 2002 года рождения спасатели сняли с площадки пятого этажа. Молодой человек в тяжелом состоянии был передан медикам.
Правительство региона на странице «ВКонтакте» уточняет, что пострадавший залез на кран, чтобы cделать красивое фото.
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