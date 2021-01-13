Названа причина падения лифта с пассажирами в Красноярске

Управляющая компания дома в Красноярке, где упал лифт с пассажирами, назвала причину произошедшего. Ее слова приводит РИА «Новости».

По данным компании, один из собственников квартиры с 18-го этажа вывозил строительный мусор днем 12 января. Из квартиры было выгружено «почти 3 куба строительного мусора», это привело к разбалансировке направляющих и перекосу кабины.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись из кабины лифта. На кадрах видно, как лифт начало трясти и он несколько раз срывался в свободное падение. В этот момент в кабине находились три женщины и ребенок.

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