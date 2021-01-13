ВОЗ: заболеваемость коронавирусом в России снизилась

В России снижается число заражений коронавирусом, хотя показатели по всему миру остаются высокими. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, пишет ТАСС.

«В последние дни наблюдается снижение новых случаев [заражения] COVID-19 в Российской Федерации, но необходимо отметить, что в глобальном срезе на прошлой неделе в ВОЗ было зарегистрировано около 5 миллионов случаев заболевания», — сказала Вуйнович.

За прошедшие сутки в России выявили 22 тысячи случаев коронавируса, с начала эпидемии — 3,4 миллиона.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 90 млн заболевших, 64 млн выздоровели, больше 1,9 млн человек скончались.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Названы симптомы «британского» штамма COVID-19 у детей

— Вирусолог: Россия находится на зимнем плато по коронавирусу

— Мьянма заинтересована в российской вакцине