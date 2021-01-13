Число отравившихся в Буйнакске выросло до 71
Карина Казанцева
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В Буйнакске число отравившихся выросло до 71, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
«За ночь обратился еще 21 человек», — сказали в администрации.
Среди отравившихся 61 ребенок.
Следственные органы предварительной причиной отравления назвали питьевую воду. Проводится доследственная проверка. Также сообщалось, что дети могли отравиться просроченными продуктами из подарочных наборов.
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