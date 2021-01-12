Врач назвал лекарства, которые нельзя принимать при COVID-19
Валерия Исполатова
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Доктор медицинских наук из американской детской больницы Цинциннати Джошуа Шаффцин рассказал о препаратах, которые нельзя принимать при коронавирусе, сообщает журнал Good Housekeeping.
По его словам, одним из таких медикаментов являются антидиарейные препараты с лоперамидом. Шаффцин пояснил, что они замедляют работу кишечника, что мешает очищению организма от бактерий и воспаления.
Врач также порекомендовал отказаться от ингаляторов. Если нет астмы, то они скорее навредят сердцу, чем помогут организму.
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