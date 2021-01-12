Украинец на джипе попытался прорваться в Крым на контрольном пункте въезда-выезда «Чонгар». Об этом сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

«Водитель внедорожника Nissan X-Trail, житель Запорожья, после въезда на контрольный пункт въезда-выезда закрылся в автомобиле. Он не давал возможности осмотреть транспортное средство и без прохождения контроля отправился на выезд», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что мужчина дважды попытался протаранить выездной шлагбаум, после чего пограничники задержали водителя.

Украинец сопротивлялся и угрожал сотрудникам. Пограничники привлекли его к административной ответственности, после чего передали задержанного и машину полицейским.

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