Мурашко оценил ситуацию с лекарствами от COVID-19 в России
Глава Минздрава России Михаил Мурашко прокомментировал ситуацию с лекарствами от коронавирусной инфекции в стране. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, по объему препаратов, находящихся в обороте, ситуация значительно улучшилась.
«В том числе увеличенное производство в первую очередь покрывает отечественные потребности и по ряду позиций, которые не производятся в России», — сказал министр.
Он добавил, что Министерство промышленности и торговли развозит с 30 декабря лекарственные препараты по регионам, что также «закрывает потребность на сегодняшний день в лекарственных препаратах».
Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 3 448 203 случая коронавируса. За весь период от инфекции скончались 62 804 пациента, выздоровели 2 825 430 человек.
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