«Злая как собака»: Айза возмутилась неоплаченному долгу на 126 тыс. рублей

Блогерша Айза сообщила, что ей пришел по ошибке налог на 126 тыс. рублей

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай рассказала в Telegram-канале, что получила по ошибке налог на 126 тысяч 607 рублей.

«Злая как собака! Мне пришел налог на имущество, дом, квартира, автомобиль и земельный участок, которых у меня (блин) нет!» — рассказала блогерша.

Айза связалась с банком, в котором было зарегистрировано ее физлицо. Представители учреждения отметили, что в апреле 2022 года блогерша оплачивала налог под данным ИНН. Поэтому произошло автоматическое выставление счета. В банке пообещали решить этот вопрос. Несмотря на ответ, знаменитость все равно не поняла, откуда взялся налог.

Айзе удалось решить вопрос и снять с себя налоги, которые к ней не имеют никакого отношения. Она призвала поклонников перепроверять все по несколько раз.

«Я прям докопалась до них! У меня не может быть недоплаченных налогов, сейчас такое стрёмное время, что мы с бухгалтером на связи постоянно! Как будто меня только что хотели (обмануть), но (ни фига)», — заключила бизнесвумен.

Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их союзе родился сын Сэм. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Знаменитость также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

