Суд взыскал с Euroclear средства по иску «Альфа-капитала»

Суд взыскал с Euroclear 15 млрд руб по иску «Альфа-капитала»

Арбитражный суд Москвы по второму иску крупной управляющей компании «Альфа-капитал» взыскал с бельгийского Euroclear Bank более 15 миллиардов рублей убытков. Об этом сообщает РИА Новости.

В иске было заявлено требование о взыскании убытков в размере дохода, выплаченного эмитентами на принадлежащие клиентам истца ценные бумаги, которые находятся в депозитарии ответчика и заморожены из-за антироссийских санкций.

Суд взыскал с Euroclear Bank порядка $164,4 миллиона, более €16,3 миллиона, более 5,1 миллиона фунтов стерлингов, а также менее значительные суммы еще в четырех валютах.

В «Альфа-Капитал» заявили, что удовлетворены данным решением. В компании назвали это важным шагом в защите законных интересов их клиентов.

До этого сообщалось, что общая сумма исков в российских арбитражных судах к европейским депозитариям Euroclear и Clearstream достигла ₽689,5 млрд.

