В МИД РФ прокомментировали атаки на АЭС «Бушер»

Россия серьезно обеспокоена множащимися атаками на атомную электростанцию (АЭС) «Бушер». Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

«Тень радиологической катастрофы, более губительной, чем Чернобыльская, нависла над регионом Персидского залива и прилегающей частью Евразии», — говорится в заявлении дипведомства.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что нанесения ударов по ядерным объектам на Ближнем Востоке чреваты непоправимыми последствиями.

Бушерская атомная электростанция является первым подобным объектом в Иране и на всем Ближнем Востоке. Она расположена недалеко от города Бушер. Строительство АЭС началось в 1975 году, однако ввести ее в промышленную эксплуатацию удалось лишь в 2013 году. Это крупнейший российско-иранский проект.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотными летательными аппаратами по территории Израиля и американским военным базам, расположенным на Ближнем Востоке, включая Саудовскую Аравию, Бахрейн, Катар, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее глава «Росатома» рассказал об эвакуации российских специалистов с АЭС в Иране.