Экс-директор ЦРУ призвал США перенять опыт Украины

США должны перенять у Украины опыт ведения современной боевых действий и изменять доктрину, структуру и подготовку вооруженных сил. Об этом бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил в интервью CBS News.

По его словам, сейчас Украина обладает не отдельными дронами, а «экосистемой командования и управления», которая объединяет возможности для разведки, целеуказания, нанесения ударов и так далее. Петреус подчеркнул, что Киев наращивает производство дронов большими темпами, чем западные страны. Он отметил, что один из украинских производителей сообщил ему о планах произвести в 2026 году три миллиона дронов, в то время как США в 2025 году произвели примерно 300 тысяч беспилотников.

Петреус заявил, что США должны поменять структуру войск, в том числе создавать отдельные силы по управлению БПЛА. Бывший директор ЦРУ подчеркнул, что для США нужно не только реформировать систему закупок, а внедрять «совершенно новую концепцию ведения войны».

«В некоторых западных странах сейчас считают, что инновация заключается в том, чтобы дать бронетанковому батальону 50 беспилотников. Нет. Нам следует расформировать бронетанковые батальоны и заменить их батальоном беспилотников», – отметил он.

Петреус также добавил, что у США пока нет систем, позволяющих бы «эффективно защищаться» от «роя дронов» – технологии, которая позволит операторам дронов управлять большим количеством беспилотников одновременно. По его словам, американцам нужно «узнать гораздо больше» и реформировать вооруженные силы быстрее.

В марте президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может направить США средства для борьбы с иранскими дронами, а также своих специалистов. В интервью Le Monde Зеленский отмечал, что США просили Украину помочь в защите военных баз на Ближнем Востоке.

Затем президент США Дональд Трамп заявил, что США не нуждаются в помощи Украины, а Зеленского он назвал «последним человеком», от которого Вашингтону нужна помощь.

В апреле Зеленский рассказал, что Киев просили «поделиться опытом» для разблокировки Ормузского пролива.

Ранее в Европе захотели получить гарантии безопасности от Украины.