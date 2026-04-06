Трамп заявил, что Иран может быть разгромлен уже завтра ночью

Трамп: Иран может быть разгромлен за одну ночь

Иран может быть разгромлен за одну ночь, и эта ночь «может наступить уже завтра», заявил президент США Дональд Трамп. Запись выступления опубликована на портале C-Span.

Американский лидер утверждает, что США делают невероятные успехи в рамках операции «Эпическая ярость» против Ирана.

«На таком уровне, которого никто никогда раньше не видел», — заявил Трамп.

До этого президент США заявил, что ответ Ирана на предложение об урегулирование конфликта был существенен, но все еще недостаточно хорош.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти. Президент России Владимир Путин отмечал, что Москва может предложить миру безопасные маршруты, столь необходимые в условиях ситуации вокруг Ирана.

Ранее в США рассказали, в чем ошибается Трамп.