В РПЦ подтвердили кончину митрополита Филарета

В Русской православной церкви подтвердили кончину почетного патриаршего экзарха Белоруссии митрополита Филарета (Вахромеева). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерея Николая Балашова.

Ранее в СМИ появилась информация, что митрополит Филарет скончался в возрасте 85 лет. Причина смерти не называется. Известно, что ранее он болел коронавирусом.

«Да, митрополит Филарет скончался. Вечная ему память!» — уточнил Балашов.

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