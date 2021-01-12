Обнаружен черный ящик разбившегося в Индонезии Boeing

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Поисково-спасательная группа обнаружила черный ящик в районе крушения пассажирского самолета Boeing 737-524 у берегов Индонезии, сообщает «Синьхуа» со ссылкой на местное телевидение.

Водолазы уже извлекли черный ящик из Яванского моря, указано в сообщении.

9 января в Индонезии разбился пассажирский самолет. Он направлялся из аэропорта Джакарты в город Понтианак. Спустя четыре минуты после вылета самолет пропал с экранов радаров и перестал выходить на связь. Перед этим авиалайнер за минуту потерял высоту. По данным местных властей, на борту находились 62 человека, в том числе 10 детей. При взлете самолет проходил через грозовой фронт и оказался в зоне сильной турбулентности.

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