Крушение индонезийского Boeing 737: поисковая операция
Индонезийские спасатели обнаружили обломки самолета Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, потерпевшего крушение в Яванском море. Части лайнера были найдены между островами Лаки и Ланканг, которые входят в архипелаг Серибу. В настоящий момент они доставляются на берег.
Пассажирский Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air разбился в Индонезии накануне 9 января. Он направлялся из аэропорта Джакарты в город Понтианак. Спустя четыре минуты после вылета самолет пропал с экранов радаров и перестал выходить на связь. Перед этим авиалайнер буквально за минуту резко потерял высоту. По данным местных властей, на борту находились 65 человек, в том числе 10 детей.
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