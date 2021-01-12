В России выявили 22 934 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 22 934 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает оперативный штаб.

Среди новых заболевших 12,3% не имели клинических проявлений коронавирусной инфекции, указано в сообщении.

Число летальных исходов заболевания за сутки увеличилось на 531, полностью выздоровели 24 755 человек.

За все время пандемии в России зафиксировано более 3,4 млн случаев заражения коронавирусом, скончались более 62 тысяч заразившихся.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

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