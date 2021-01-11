Мать основателя корпорации Virgin Group умерла от COVID-19

Мать основателя корпорации Virgin Group Ричарда Брэнсона, Ева Брэнсон скончалась в возрасте 96 лет от COVID-19. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

«Мне жаль писать эти строки, но к сожалению, как и многие другие мои родственники и друзья, моя мама Ева также скончалась от COVID <...> Вместо того чтобы оплакивать ее потерю, я хочу отпраздновать ее чудесную жизнь, ее потрясающий дух, радость, которую она принесла многим, и любовь, которую она дала всем нам», — написал Брэнсон.

По его словам, Ева долго боролась с болезнью, а последние дни провела в больнице в окружении близких родственников.