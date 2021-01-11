Иран планирует закупить 2 млн доз вакцины от COVID-2019 у России, Китая и Индии

Иран рассчитывает закупить 2 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции у Индии, Китая и России к 20 марта. Об этом заявил президент иранского Медицинского совета Мохаммад Реза Зафарганди, передает агентство IRNA.

По его словам, произведенная в Иране вакцина более надежна, чем другие зарубежные препараты, однако для ее производства требуется время, в связи с этим министерство здравоохранения и медицинского образования закупит порядка 2 млн вакцин у указанных государств.

Зафарганди подчеркнул, что Тегеран не планирует закупать вакцину у Pfizer и Moderna из-за высокой стоимости, проблем с перевозкой и хранением. Он добавил, что Индия, Китай и Россия сотрудничают с AstraZeneca, и Иран рассматривает возможность приобрести вакцину у этих стран.

Иран в настоящее время занимается разработкой собственных вакцин от COVID-19.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи запретил импорт вакцины от коронавирусной инфекции из Великобритании и США.

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