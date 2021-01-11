В Тюмени хозяйке пансионата, где при пожаре погибли люди, предъявили обвинение

В Тюмени следователи предъявили обвинение хозяйке частного пансионата, где при пожаре погибли семь пенсионеров. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

«Следственными органами СК России по Тюменской области 53-летней женщине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении.

В настоящий момент женщина арестована.

Ранее сообщалось, что в поселке Боровский Тюменского района Тюменской области загорелся частный дом. Пожарных информировали о возгорании в 16.53 (14.53 мск). Когда специалисты прибыли на место, огонь уже охватил три постройки. Пожар локализовали к 17.42 (15.42 мск). В тушении участвовали 55 человек и 21 единица техники.

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