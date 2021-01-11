В метро Москвы приостановлено движение от «Курской» до «Киевской»

Движение поездов от станции «Курская» до станции «Киевская» на Кольцевой линии Московского метрополитена приостановлено по техническим причинам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на горячую линию метро.

По словам собеседника агентства, пока неизвестно, когда будет восстановлено движение, для этого делается все возможное.

«Движение поездов на Арбатско-Покровской линии введем в график ориентировочно в течение 15 минут. Приносим извинения за временные неудобства», — сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

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