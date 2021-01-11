Белоруссия начнет выдачу биометрических паспортов в 2021 году

Выдача биометрических паспортов в Белоруссии начнется в первом полугодии 2021 года, сообщил замглавы департамента по гражданству и миграции МВД республики Павел Хрищенович. Его слова передает телеканал СТВ.

Хрищенович выразил уверенность, что это произойдет в первом полугодии 2021 года. При этом о точной дате выдачи сообщат, как только будет подписан соответствующий нормативно-правовой акт.

Уточняется, что удостоверения личности необязательно менять вплоть до окончания срока их действия, поэтому в стране «одномоментной замены действующих паспортов не будет».

Биометрический паспорт будет необходим для выезда за границу, а вместо внутреннего паспорта будут выдавать идентификационные карты (ID-карты) с электронным носителем, где будет храниться соответствующая информация, объяснил Хрищенович.

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