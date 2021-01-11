МФЦ начнут выдавать биометрические загранпаспорта

Россияне начнут получать биометрические загранпаспорта и проводить оплату по QR-коду в центрах госуслуг в течение 2021 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Алексея Херсонцева.

Он рассказал, что оплата госпошлин с помощью QR-кода сегодня доступна в рамках экспериментального проекта только в Липецкой области. В рамках данного пилотного проекта граждане, приходя в центр «Мои документы», получают квитанцию с QR-кодом для оплаты. Далее с помощью мобильного приложения «Госуслуги» QR-код нужно отсканировать и внести данные банковской карты для списания средств.

В 2021 году проект планируется распространить на всю Россию.

Выдача биометрических загранпаспортов должна была стартовать в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса сроки пришлось сдвинуть на 2021 год, отметил Херсонцев. Он уточнил, что в этом году планируется отладить механизм, чтобы масштабировать выдачу загранпаспортов нового типа на всю страну.

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